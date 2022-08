Nieuwe Duitse topcoach moet Matthias Casse naar olympische titel loodsen: “Ik weet hoe je met die druk omgaat, dat haal je niet uit een boek”

Met Udo Quellmalz haalt Judo Vlaanderen een pak ervaring in huis om zijn toppers naar internationale medailles te loodsen. Als judoka - de 55-jarige Duitser is zelf tweevoudig wereldkampioen en behaalde brons en goud op de Spelen - en als coach - hij had jarenlang de touwtjes in handen bij Groot-Brittannië en Oostenrijk. Maandagavond leidde hij samen met Dirk Van Tichelt zijn eerste training in Wilrijk.

Ook Matthias Casse stond op de tatami. De 25-jarige Antwerpenaar behaalde brons op de Spelen van Tokio, onder de hoede van Quellmalz moet dat over twee jaar in Parijs olympisch goud worden. “Ik ben blij met de keuze”, vertelde Casse. “Alle judoka’s zijn betrokken geweest bij het keuzeproces. We mochten aangeven waar wij naar op zoek waren en welke aspecten wij goed en minder goed vonden bij de vorige coach Mark van der Ham. Het bleek geen evidente zoektocht, maar Udo matchte het best met die vooropgestelde criteria.”

Udo Quellmalz, maandagavond op training in Wilrijk — © md

Over twee maanden verdedigt Casse in Oezbekistan zijn wereldtitel in de categorie -81 kilogram. “Dat is te kort voor Udo om grote wijzigingen door te voeren. Hij zal nu vooral observeren en kijken op welke manier ik nog beter kan worden.” Casse verloor onlangs zijn positie als nummer één van de wereld aan de Georgiër Tato Grigalashvili, allicht ook zijn gevaarlijkste opponent de komende jaren. “Mijn judobasis heb ik al, maar op het allerhoogste niveau draait het om details. Udo kan mij met zijn ervaring bijvoorbeeld tonen hoe ik in competitie rustiger kan blijven. Technisch kan ik ook nog tot in het oneindige verbeteren. Ik ben er van overtuigd dat ik enorm veel kan leren. Dat kan in Parijs het verschil maken.”

Voor Matthias Casse is over twee jaar enkel goud goed genoeg. Ook Toma Nikiforov en Mina Libeer willen in Parijs scoren. “Op het einde van de rit zal het om resultaten gaan, daar ben ik mij van bewust”, beseft Udo Quellmalz. “Dan spreek ik niet alleen over Matthias. Maar ik kijk er wel naar uit om met hem te werken. Het wordt niet makkelijk voor hem, want iedereen jaagt op de wereldkampioen. Dat weet ik uit eigen ervaring. Het is met die ervaring dat ik hem kan helpen. Ik weet hoe die druk voelt. Die kennis haal je niet uit boek. Ik ben optimistisch over onze samenwerking. Matthias is héél zelfkritisch. Ik zal hem niet opleggen wat hij verplicht moet doen, dat zal altijd in samenspraak zijn.”