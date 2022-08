Op onbewoond eiland overleven voor miljoen euro: VTM 2 zoekt kandidaten voor nieuw programma

Daarbij worden honderd deelnemers naar een onbewoond eiland gestuurd waar ze moeten overleven. Elk individu begint met een polsbandje dat 10.000 euro waard is. Door spellen te spelen, kunnen de eilandbewoners polsbandjes winnen en verliezen. Ook vriendschappen zijn belangrijk, want deelnemers die opgeven, geven hun bandje(s) aan een achterblijver naar keuze. In de finale krijgen de overblijvers de kans om hun verdiende bandjes om te zetten in cash. Dat is tot – jawel – één miljoen euro. Het gaat om een coproductie met het Nederlandse SBS6 en wordt in het najaar opgenomen. In 2023 zal het te zien zijn bij VTM 2.

Het programma is oorspronkelijk van Nederlandse makelij. Alleen kwam er op het einde van het eerste seizoen heel wat kritiek op de finale. De winnaars gingen maar naar huis met samen 170.000 euro. Ver verwijderd dus van dat miljoen. Nog opvallend: de Amerikaanse zender NBC had het format gekocht, maar heeft het een week geleden weer afgevoerd. Een van de redenen was het hoge budget om de reeks te maken.