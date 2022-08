Hoofd Verenigde Naties waarschuwt voor nucleaire vernietiging: “Gevaar ongekend sinds hoogtepunt Koude Oorlog”

Het hoofd van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft gewaarschuwd voor het groeiende risico van nucleaire vernietiging door de talrijke crises en conflicten wereldwijd. De wereld bevindt zich in een “periode van nucleair gevaar die ongekend is sinds het hoogtepunt van de Koude Oorlog”, zei Guterres maandag in New York. Hij sprak bij de start van de jongste evaluatieronde over een internationaal verdrag dat verdere verspreiding van kernwapens moet tegengaan.

“De mensheid loopt het gevaar de lessen te vergeten die zijn geleerd in de verschrikkelijke vuren van Hiroshima en Nagasaki”, aldus de secretaris-generaal van de VN. Volgens hem is de wereld slechts één misverstand of misrekening verwijderd van nucleaire vernietiging.

Een verdere ontwapening leek al onhaalbaar voordat Rusland zijn aanval tegen Oekraïne begon. Nu wordt de reductie van de bijna 13.000 kernwapens wereldwijd nog moeilijker, aldus waarnemers.

Het ruim vijftig jaar oude Verdrag over de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), waarbij 191 landen zich hebben aangesloten, vormt de basis voor nucleaire ontwapening wereldwijd. In het NPV staat dat alleen de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kernwapens mogen bezitten. De vier andere vermoedelijke kernmachten India, Pakistan, Israël en Noord-Korea hebben zich niet aangesloten of hebben zich uit het verdrag teruggetrokken.

Het doel van het verdrag is het voorkomen van de verspreiding van atoomwapens, ontwapening en het bevorderen van vreedzaam gebruik van kernenergie. Om de vijf jaar is er een evaluatie van de behaalde resultaten. De tiende toetsingsconferentie zou in 2020 plaatsvinden, maar werd uitgesteld door de coronapandemie.