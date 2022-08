Jong Genk met de billen bloot tegen Nederlandse Jong AZ

Drie blokken

Met Jong AZ stond er na MVV een tweede team uit de Nederlandse Eerste divisie, vergelijkbaar met 1B, op het programma. Om zo veel mogelijk wedstrijdsituaties te testen werd besloten om 120 minuten te spelen, verdeeld over drie blokken van 45, 40 en 35 minuten. Genk was met een 21-koppige kern, waaronder Didden, Geusens en John, naar Alkmaar afgereisd.

Owngoal

In de eerste helft lag het tempo hoog en waren beide teams aan elkaar gewaagd. Na een knal van Koopmeiners kon Lahdo op het kwartier van dichtbij de score openen voor Jong AZ. Twee minuten later kopte Barasi binnen, maar de AZ-spits stond buitenspel. Jong Genk reageerde via pogingen van Godts en Van de Perre, maar doelman Westerveld lag in de weg. In het tweede helft kon AZ al snel de score verdubbelen na een owngoal van Didden, die een voorzet van Griffith in eigen doel devieerde.

Eerredder

In het laatste blok van 35 minuten was AZ de betere ploeg en kon het nog drie keer scoren. Meerdink zorgde met een rake kopbal na een hoekschop voor de 3-0. Even later mocht diezelfde Meerdink vanop de stip de 4-0 optekenen na een handsbal van Et Taibi. Allouch zorgde voor de zware 5-0. In de slotminuten kon Smekens de Genkse eer redden met een diagonaal schot in de rechterhoek.

Zaterdag speelt Jong Genk om 18 uur een laatste vriendschappelijke wedstrijd in Thes Sport, vooraleer het op 14 augustus de competitie start met een thuiswedstrijd tegen Lierse Kempenzonen.

Archiefbeeld: Jong Genk stoomde zich in het Nederlandse Valkenswaard klaar voor de competitiestart. — © Bart Borgerhoff

JONG AZ: Westerveld – Lathouwers, Goes, Dekker, M. De Wit – Koopmeiners, Lahdo, Buurmeester, Barasi – De Jong, Van Brederode. Wisselspelers: Deen, Kabba, Dekkers, Stam, Engel, Addai, Schouten, Meerdink, Griffith, Allouch, Twisk, Postma, Reverson, Poku, Kewal.

JONG GENK eerste blok 45’: Leysen – Martens, Didden, Et Taibi, Rommens – Bangoura, John, Van de Perre, Cutillas – Geusens, Godts. Wisselspelers: Stevens, Al Mazyani, De Grand, Swerts, Michiels, Smekens, Diawara, Arabaci, Pitou, De Boeck.

JONG GENK tweede blok 40’: Leysen – Martens, Didden, Al Mazyani, Rommens – Bangoura, Swerts, John – Geusens, Godts (60’ Pitou), Diawara.

JONG GENK derde blok 35’: Stevens – Et Taibi, Van de Perre, Al Mazyani, De Grand – Swerts, Smekens, Michiels – Diawara, Arabaci, Pitou.

DOELPUNTEN: 12’ Lahdo 1-0, 49’ Didden (owngoal) 2-0, 93’ Meerdink 3-0, 103’ Meerdink (strafschop) 4-0, 110’ Allouch 5-0, 118’ Smekens 5-1.