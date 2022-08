Nog geen uitsluitsel over doodsoorzaak vermiste Mireille (53) uit Elen

De doodsoorzaak van Mireille Van Caenenberghe (53) uit Elen is nog bekend. Maandag is een autopsie uitgevoerd maar de resultaten zijn nog niet bekend. De OCMW-medewerkster was vrijdag een tijd vermist en werd later dood aangetroffen in haar huis.

Over de dood van de vrouw is nog grote onduidelijkheid. In het onderzoeksdossier worden alle pistes onderzocht. De vrouw die in dienst is bij het OCMW van Maasmechelen was al een tijdje ‘out’. Vrijdagochtend werd haar verdwijning bij de politie gemeld. Ze verliet haar huis rond 9.15 uur maar werd nadien niet meer gezien. Uiteindelijk werd ze heel laat in de nacht toch aangetroffen in haar huis. Ze was overleden. Een verdachte is verhoord in het dossier.

Het Parket Limburg volgt de procedure van ongewoon sterfgeval waarin alle omstandigheden worden nagetrokken. De autopsie die werd uitgevoerd zal onder meer duidelijk maken of het gaat om gewelddadig overlijden. Dinsdag worden de resultaten verwacht.