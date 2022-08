Oekraïne kan opnieuw graan exporteren, maar bij ons zullen de prijzen daardoor niet snel zakken

Voor het eerst sinds het begin van de Russische invasie is een schip met graan kunnen vertrekken vanuit de Oekraïense havenstad Odessa. Daarmee komt opnieuw een exportstroom aan landbouwproducten op gang waar veel landen op zitten te wachten. Door de Russische blokkade dreigden wereldwijd tekorten en gingen de prijzen omhoog. Al zullen wij in België niet veel merken van die vernieuwe export. “Elke stap is positief, maar prijzen zullen niet zomaar zakken.”