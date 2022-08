Vermiste Ayleen (14) dood teruggevonden in Duits meer, verdachte (29) kende haar door samen Fortnite te spelen

Een 14-jarig Duits meisje is vrijdag dood teruggevonden in een meer in het Duitse Teufelssee, bijna 300 kilometer van thuis, nadat ze vermoedelijk was weggelokt door een veroordeelde pedofiel.

Een lief, verlegen en gereserveerd meisje. Zo werd Ayleen Ambs uit Gottenheim in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg in Duitse media omschreven door mensen die haar kenden. De 14-jarige Duitse verdween op 21 juli spoorloos. Meerdere zoekacties later is haar lichaam vrijdag aangetroffen, drijvend in een meer in Teufelssee in deelstaat Hesse. Bijna 300 kilometer van thuis.

Die bewuste donderdag 21 juli was Ayleen rond 18 uur thuis vertrokken. Ze zou een bezoek brengen aan een vriendin, maar verdween nadat daar niemand de deur opende. Sindsdien hoorden haar ouders niets meer van hun dochter. Berichtjes en telefoons bleven onbeantwoord.

Fortnite

Op een persconferentie gaf het Duitse parket maandag iets meer informatie over wat er met het meisje gebeurd is. Er is een 29-jarige man opgepakt, die haar vermoedelijk een week geleden al om het leven heeft gebracht en haar lichaam in het meer heeft gedumpt. De verdachte blijkt geen onbekende van het gerecht: hij werd eerder al veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarigen en bracht vervolgens tien jaar in de psychiatrie door. In 2017 werd hij daar vrijgelaten. Hij wordt ervan verdacht haar ontvoerd en vervolgens aangerand en vermoord te hebben. De verdachte en Ayleen zouden elkaar via het internet leren kennen hebben. Ze zouden samen het populaire spel Fortnite gespeeld hebben.

Zowel naar de ontvoering als naar het overlijden van het meisje wordt een onderzoek gevoerd.