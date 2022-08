Luke Donald is de vervanger van Henrik Stenson als Ryder Cup Captain voor Team Europe

Luke Donald is benoemd als Ryder Cup Captain voor Team Europe. De 44-jarige Engelsman is de vervanger voor de Zweed Henrik Stenson die vorige maand van die functie ontheven werd omwille van zijn overstap naar de controversiële LIV Tour.

Donald vertegenwoordigde Europa als speler vier keer in de Ryder Cup, waarbij hij telkens deel uitmaakte van het winnend team. Zo zorgde hij in 2012 samen met Nicolas Colsaerts voor het mirakel van Medinah.

De ex-nummer een van de wereldranglijst was in de laatste twee edities van de tweejaarlijkse hoogmis van het golf, onder Thomas Bjørn in 2018 en Padraig Harrington vorig jaar, actief als vice-captain. Met andere woorden: hij kent de klappen van de zweep.

“Ik ben ongelooflijk trots om benoemd te worden tot European Ryder Cup Captain voor 2023. Het is een zeer grote eer die een golfer kan worden gegeven, om een team te leiden en een ambassadeur te zijn voor een heel continent. Ik voel me zeer bevoorrecht dat ik die verantwoordelijkheid heb gekregen en het is een verantwoordelijkheid die ik niet licht zal opnemen”, aldus Donald.

Donald zal als selectieheer de zware beslissingen moeten nemen of Thomas Pieters in september 2023 in het Italiaanse Rome mogelijks voor de tweede maal de Europese kleuren mag verdedigen.