Twitter-aandeelhouder klaagt Elon Musk aan

Het gaat om een aandeelhouder die 5.500 aandelen van Twitter bezit. Hij beschuldigt Musk van contractbreuk op basis van drogredenen en wil dat de deal doorgaat. Met de aanklacht wil de aandeelhouder een groepsvordering starten tegen de miljardair.

Musk, de oprichter van de bouwer van elektrische auto’s Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, had in april aangekondigd dat hij Twitter wou kopen voor 44 miljard dollar. Vorige maand trok hij echter de stekker uit de deal omdat het platform niet transparant genoeg is over het aantal spam- en nepaccounts.

Twitter daagde Musk vervolgens voor de rechter, in een poging om de ondernemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst te doen nakomen. Het proces gaat op 17 oktober van start.

De procedure loopt voor een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware. Ook de Twitter-aandeelhouder spande zijn zaak daar aan.