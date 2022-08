Ons Huis met een Hart ontvangt cheque van Rotary Maaseik

Op 29 mei organiseerde Rotary Maaseik het fietsevenement Bokkerieje. Dit gebeuren vindt jaarlijks plaats en de opbrengst komt telkens ten goede van een of meerdere goede doelen. Dit jaar viel de eer te beurt aan Sint-Vincentius, Dementie en Alzheimer, Autisme Limburg en Ons Huis met een Hart vzw. Bij de inschrijving konden de deelnemers kiezen welk goed doel zij met hun deelname wilden steunen. Dit leverde voor Ons Huis met een Hart een totaalbedrag van 1.000 euro op. Dit bedrag werd middels een cheque door Rotary Maaseik op 26 juli overhandigd. Ons Huis met een Hart is een inloop- en ontmoetingshuis voor mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks met kanker te maken hebben of hebben gehad en die nog steeds worstelen met de gevolgen van de ziekte: mentaal, lichamelijk, financieel... In het inloophuis ontmoeten ze lotgenoten, kunnen ze deelnemen aan allerhande activiteiten, ze vinden er een luisterend oor, alsook de nodige rust en begrip voor hun situatie.Gezien de financiële impact van de ziekte rekent Ons Huis enkel een symbolische prijs van 1 euro aan voor deelname aan de activiteiten. Voor de rest zijn de toegang, de mogelijkheid tot lotgenotencontact of een babbel met een van de vrijwilligers, de koffie, thee of verfrissing gratis. Om de werking te bekostigen, steunt Ons Huis op een warm team van vrijwilligers en op giften van particulieren, verenigingen of ondernemingen. De gift van Rotary is dus zeker welkom en zal integraal besteed worden ten voordele van de bezoekers aan Ons Huis.Meer informatie over Ons Huis met een Hart is te vinden op www.onshuismeteenhart.be.