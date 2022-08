Alle remmen mogen weer los op festival Boer zoekt Bier in Diepenbeek

Al in de vroege namiddag was er heel wat leven op de wei met o.a. het boerpong, bierfietsen, hamer kloppen en het berijden van de mechanische stier. Rond de klok van 16 uur werd het stilaan tijd voor het grote werk op het podium. Diepenbekenaar stand-upcomedian Yannick Noben wist de aanwezigen op humoristische wijze op te warmen tussen de verschillende acts, maar eerst kwam burgemeester Rik Kriekels, weliswaar in een gepaste outfit, de 3800 festivalgangers verwelkomen en trachtte met hen samen het Diepenbeeks volkslied te zingen. En dan kwamen de echte zangers zoals Sam Gooris. Met hits meezingers als 'Marijke' en 'Laat het gras maar groeien' had hij het publiek meteen op zijn hand. Ook Yves Segers met klassiekers als 'Ik schreeuw het van de daken', 'Waar zijn die handjes' en 'Een beetje gay dat is oké' doen het nog steeds. Maar waar velen voor gekomen waren was zeker volksmenner Joe Hardy. Het is ongezien en ongekend hoe Joe iedereen compleet gek weet te maken. Voor de hongerigen waren er frietjes, hamburgers, pizza’s of boerenkost en om dit alles door te spoelen liepen de tapkranen tot in de late uurtjes.