Na een strijd tegen dementie, drank en haar enige zoon: ‘Star Trek’-actrice die geschiedenis schreef, is overleden

To boldly go where no man has gone before, ofwel‘Moedig gaan waar geen mens eerder ging’. Actrice Nichelle Nichols zette hét ‘Star Trek’-adagio om in daden. In de tiende aflevering van het derde ‘Star Trek’-seizoen kuste de zwarte verbindingsluitenant Nyota Uhura de blanke kapitein Kirk. De eerste interraciale kus op tv. Zondag is Nichelle Nichols overleden, na een strijd tegen dementie, drank en haar enige zoon.