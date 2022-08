VAB waarschuwt voor tweede zwarte zomerweekend: op deze plaatsen wordt grote drukte verwacht

Afgelopen weekend was het behoorlijk druk op de Europese wegen en dat zal het komende weekend niet anders zijn. Vroeg vertrekken op zaterdag om de files te vermijden, zet daarbij weinig zoden aan de dijk, zegt VAB, die erop wijst dat afgelopen zaterdag in Franrkijk om 9 uur ‘s morgens al bijna 300 kilometer file stond.

“Voor dag en dauw opstaan en slecht uitgeslapen aan een lange vakantierit beginnen is op een drukke verkeersdag dus geen goed idee. Best vertrek je gewoon op zondag.” Wie wel op zaterdag wil vertrekken, doet dat best in de late voormiddag. Dat zou de reis opmerkelijk korter en minder stressvol moeten maken. “Op het moment dat jij aankomt aan de grote knelpunten, zullen de files al gedeeltelijk opgelost zijn”, aldus VAB.

De organisatie komt ook met een prognose voor het komende weekend. De drukste wegen in Frankrijk zijn zaterdag opnieuw de ‘Autoroute du Soleil’ en de A10 Parijs- Bordeaux, en dit in beide richtingen. De werken in de buurt van Orléans en Tours zijn er nog steeds en zullen dus ook komend weekend op de A10 voor problemen zorgen. Ook waarschuwt VAB voor wie de files op de A7 wil omzeilen door de route over de A75 te nemen. Op die snelweg tussen Clermont-Ferrand en Montpellier wordt ook grote drukte verwacht.

In Duitsland blijken vooral vrijdagen deze vakantie zéér druk te zijn. Rijden in Duitsland op een vrijdag valt dus af te raden. In Duitsland eindigt dit weekend de vakantie in Noordrijn-Westfalen en volgende week in Hamburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Sleeswijk-Holstein. Daarom wordt er vooral druk verkeer verwacht op de wegen richting het noorden door terugkerend verkeer. De belangrijkste knelpunten in Duitsland, zowel richting zuiden als richting noorden, zijn de A8 tussen Karlsruhe en Salzburg, de A3/A9 van Frankfurt naar München, de A99 rond München en de grensovergangen met Oostenrijk. Ook op de A7 tussen Hamburg en Flensburg (Denemarken) verwacht VAB vertragingen.

Voor Oostenrijk verwacht VAB komend weekend files aan de Tauerntunnel en verderop aan de Karawankentunnel op A10 en de A11. In Zwitserland is het opletten voor files aan de Gotthardtunnel in beide richtingen. Dit jaar kozen veel meer mensen voor een autovakantie naar Italië. De Italianen gaan ook traditioneel in augustus op zomervakantie, dus komend weekend kan het ook daar opnieuw druk zijn op de weg.