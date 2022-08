Vijf jaar na avontuur bij Lotto Soudal: olympisch kampioene Anna Kiesenhofer wordt opnieuw wielerprof bij Soltec

Kiesenhofer reed in 2017 één seizoen voor Lotto Soudal, maar trainde sindsdien zonder coach of team. De voormalige triatlete heeft dan ook nog andere katten te geselen. Vier jaar nadat ze haar Master behaalde aan de Universiteit van Cambridge, studeerde ze in 2016 aan de Universiteit van Catalonië af als doctor in de wiskunde. Nadien werkte ze als postdoctoraal onderzoekster aan de Universiteit van Lausanne.

In juli vorig jaar kroonde Kiesenhofer zich tot ieders verbazing tot olympisch kampioene. Met een lange ontsnapping verraste ze de topfavorieten Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini en Lotte Kopecky. Na een rit in de Ronde van de Ardèche in 2016, was het pas haar tweede overwinning op internationaal niveau. Wel won ze drie keer (2019, 2020, 2021) het nationaal kampioenschap tijdrijden van haar land en ook één keer (2019) het Oostenrijks kampioenschap op de weg. In de Vuelta wil ze zich vooral in de bergritten tonen.