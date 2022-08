Behandeling van hersendode Archie (12) wordt stopgezet

Archie Battersbee werd het middelpunt van een juridisch geschil nadat hij op 7 april thuis ernstig gewond raakte. De twaalfjarige jongen deed volgens zijn moeder Hollie Dance vermoedelijk mee aan een online challenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken. Zijn moeder vond haar bewusteloze zoon met een band om zijn hoofd. Het kind is nooit meer bijgekomen. In juni besloot een rechter al dat de behandeling moest worden stopgezet, maar de ouders gingen daartegen in beroep, zonder succes.

Zondag werd bekend dat het ziekenhuis waar het kind sinds april in coma ligt, aan de ouders had laten weten de behandeling maandagmiddag om 14 uur (15 uur Belgische tijd) te stoppen. Dat gebeurde nadat verschillende rechterlijke uitspraken aangaven dat de jongen van de beademing mag worden gehaald tegen de wil van zijn ouders.

De moeder van het kind had minister van Gezondheid Steve Barclay eerder al verzocht “direct op te treden” tegen het ziekenhuis, omdat het stopzetten van de behandeling “een flagrante overtreding van zijn rechten” zou zijn. Daarnaast riep ze ook de hulp in van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap. Die had aan een hof van beroep gevraagd de beslissing nog eens te bekijken, maar ook nu werd de redenering van het ziekenhuis gevolgd. De behandeling zal dinsdagmiddag worden stopgezet.