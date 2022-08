Muziekfestival Zwart Goud brengt jongeren samen onder Eisdense mijnschacht

Maasmechelen

Een groep jongeren uit Maasmechelen organiseerde afgelopen weekend het muziekfestival Zwart Goud onder de mijnschacht van de koolmijn van Eisden. En het was meteen een geslaagde editie van het festival. “We hadden het weer mee, de sfeer was top, de muzikanten waren tevreden en er was heel veel volk”, blikt medeorganisator Jelle Vleeschouwers tevreden terug.

“Ik kom met een goede vriend naar de Maasmechelse muziekgroepen luisteren”, zei Shaffy Maes. “De soul en funk van de groep LupaGangGang kon mij best bekoren. Mojo & The Kitchen Brothers bracht rock uit de jaren 1970 en was top.” Mauro Gucciardi woont pas twee dagen in Lanklaar en werd meteen verrast met een muziekfestival voor zijn deur. Ivan Coene en Ria Sabo genoten onder een tent van de muziek en de sfeer. “We komen de jongeren aanmoedigen voor hun werk”, zei Ria. “En de mijnschacht is in de avonduren ook mooi kleurrijk verlicht.” mmd