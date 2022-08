Lommelse brandweer en politie gehuldigd voor knalprestatie op Wereldspelen

Bij de Lommelse politie behaalde Niels Vreys een gouden en bronzen medaille in het wielrennen. Hij behaalde goud in de discipline korte afstand/criterium/sprint en brons in de tijdrit. Cliff Vansummeren behaalde een zilveren medaille in het wielrennen, meer bepaald in de tijdrit. Bij de Lommelse brandweer was het Arpad Farkas die een medaille binnenhaalde. Hij behaalde een bronzen medaille in het indoor roeien. Benny Claes van de Lommelse politie pakte net naast de medailles in de wegrit en tijdrit. Hij werd twee keer vierde.