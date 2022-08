En plots duiken zeehonden op... in het Meetjesland: “Blijf uit de buurt en geniet vanop een afstandje”

De zeehond werd het voorbije weekend opgemerkt in de streek. — © if, NAT GEO IMAGE COLLECTION

Volgens dierentuin en zeehondenopvangcentrum Sea Life in Blankenberge is het zeker mogelijk dat zeehonden zich tot diep in de wateren van het binnenland vertonen. “Het dier dat we op de foto zien, lijkt inderdaad op een zeehond”, zeggen de dierenverzorgers van Sea Life.

“Op basis van de grootte en het type hoofd dat we kunnen zien, gaat het om een grijze zeehond, die ongeveer een tweetal jaar oud zou zijn. Totale zekerheid hebben we natuurlijk pas wanneer we het dier ook in het echt zouden kunnen observeren. Deze dieren worden af en toe wel eens gespot in zoet water. In het verleden werden ze ook al waargenomen in Dendermonde, Aalst, Antwerpen en Gent.”

Door sluizen

“Wanneer de zeehonden voldoende vis vinden in deze wateren, kan het absoluut geen kwaad. En wanneer ze onvoldoende voedsel vinden, zwemmen ze gewoon weer richting zee. Dat kunnen ze zelfs door en via sluizen.”

Sea Life raadt aan om uit de buurt van de dieren te blijven, ze niet aan te raken en ze ook niet te verdrijven. “Observeer de zeehond vanop minstens 20 meter. Ziet hij er gezond uit? Geniet dan vanop een afstand van jouw portie geluk.”

Ligt de zeehond echter plat op z’n buik en ziet hij er ongeïnteresseerd uit, signaleer het aan de lokale politie of neem contact op met een verzorger van Sea Life via 0477- 34.58.90 of soszeehond@gmail.com.