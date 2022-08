Colombiaan Sergio Higuita wint op pittige aankomst, Quinten Hermans knap derde in derde etappe Ronde van Polen

Sergio Higuita heeft de derde etappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De 25-jarige Colombiaan won na een pittige finale voor de Spanjaard Pello Bilbao en onze landgenoot Quinten Hermans. Higuita wordt ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Het is de vijfde zege van het seizoen voor Higuita. Eerder kroonde hij zich tot nationaal kampioen, won hij een rit in de Ronde van de Algarve (2.Pro), boekte hij eindwinst in de Ronde van Catalonië (WT) en stak hij ook in de Ronde van Romandië (WT) een etappe op zak.

Dinsdag leggen de renners 179,4 kilometer af tussen Lesko en Sanok. Er moet voortdurend geklommen worden, al zijn er slechts drie cols van tweede categorie. De laatste daarvan ligt op vijftien kilometer van de aankomst.

Uitslag rit 3

1. Sergio Higuita

2. Pello Bilbao

3. Quinten Hermans

4. Matteo Sobrero

5. Quentin Pacher

6. Mauro Schmid

7. Felix Gall

8. Stephen Williams

9. Lucas Hamilton

10. Diego Ulissi

Stand na rit 3

1. Sergio Higuita in 15h31’00

2. Pello Bilbao +4”

3. Quinten Hermans +6”

4. Ethan Hayter +10”

5. Diego Ulissi +10”

6. Matteo Sobrero +10”

7. Richard Carapaz +10”

8. Mauro Schmid +10”

9. Quentin Pacher +10”

10. Lucas Hamilton +10”