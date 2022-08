Jongeren maken beste en mooiste baksels tijdens bake-off

Lanaken

In het jeugdcentrum Apollo in Lanaken ging afgelopen week niet alleen een gezellig, maar vooral ook smakelijk festijn voor jongeren door. “We dagen de jongeren uit om heerlijke cupcakes te bakken en ze om te toveren tot prachtige en natuurlijk ook lekkere creaties”, zegt Marijke Gerets van de gemeentelijke jeugddienst.

Zo namen de jongeren het tegen elkaar op in een heuse bake-off. “Ik heb koekkruimels aan één kant en glazuur met botercrème aan de andere zijde gebruikt”, lacht Marie Meyers (12). “Naast de cupcakes hebben we ook koekjes gebakken in de vorm van sterren, slippers en eilandjes”, zegt Valerie Tollenaers (12). “In augustus staan er nog meer leuke Swap-activiteiten gepland, waaronder een spannend spelletje ‘Wie is de mol’ en een workshop graffiti”, zegt Marijke nog. “En elke woensdag kan je een namiddag gratis komen chillen op zomerse beats in het jeugdcentrum.” joge