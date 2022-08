Mountainbikers Jari en Sverre op het podium in Houffalize

Oudsbergen

Jari (14) en Sverre (16) Van Lee, allebei student aan het TISM in Bree, gooiden hoge ogen bij het mountainbiken in Houffalize. Jari begon op zijn 9de met mountainbiken bij OMC, de mountainbikeclub uit Opoeteren. De technische vaardigheden kreeg hij mee van Werner Hilven. Na het kampioenschap van Vlaanderen en Limburg pakte hij ook de Belgische titel bij de U15. Ook Sverre begon sinds zijn 8ste te mountainbiken bij OMC. De voorbije jaren behaalde hij verschillende titels in shorttrack MTB en is hij leider in de Nations Cup. Sverre won dit seizoen acht van zijn zestien gereden wedstrijden en eindigde vijftien keer op het podium. Jari en Sverre staan onder begeleiding van ex-wielrenner Dennis Vanendert. rdr