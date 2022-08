Beyoncé past liedjestekst aan na kritiek op woordkeuze: “Aanstootgevend”

De Amerikaanse superster Beyoncé heeft forse kritiek gekregen voor het gebruik in een van haar liedjes van een woord dat in het Verenigd Koninkrijk als erg beledigend ervaren wordt. De song staat op haar vrijdag uitgekomen plaat Renaissance en is intussen aangepast.

De heisa gaat over het nummer Heated, dat door Beyoncé geschreven werd met hulp van onder meer Drake. In het lied gebruikte ze spaz, een omstreden scheldwoord dat in het Verenigd Koninkrijk als beledigend ervaren wordt door mensen met hersenverlamming. Het woord wordt in de Engelse taal op verschillende manieren gebruik. Naast deze betekenis zijn er ook mensen die het gebruiken als werkwoord, en dan bedoelen: “ga uit de bol”. Wellicht is het in die betekenis dat Beyoncé het wilde gebruiken.

De zangeres besliste na de kritiek om het lied snel aan te passen. Luister je er nu op Spotify naar, dan hoor je dus de nieuwe versie. “Ze heeft dit absoluut niet slecht bedoeld, Beyoncé wist niet dat het woord zo gevoelig lag”, zegt een woordvoerder van de zangeres.

Activisten die het opnemen voor mensen met een beperking en minderheden hadden in Britse media heel wat kritiek op het gebruik van het woord. Ze noemden het “aanstootgevend” dat ze dat woord gebruikte. Zeker omdat Lizzo, die andere popdiva, enkele weken geleden hetzelfde meemaakte door het gebruik van exact hetzelfde woord in haar lied GRRRLS. Ook zij beweerde niet te weten dat het woord zo negatief ervaren werd en bood haar excuses aan. “Dit is zo vermoeiend. Mensen met een beperking verdienen beter dan dat wij deze strijd elke keer voor hen moeten voeren. Ik hoop dat het niet meer gebeurt”, schrijf Hannah Diveney in een opiniestuk in The guardian.