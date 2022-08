Promo Stokkem trekt met de huifkar langs de Maas tijdens Smokkelmarkt

Dilsen-Stokkem

Afgelopen zondag kon je op initiatief van Promo Stokkem en de stad Dilsen-Stokkem tijdens de Smokkelmarkt deelnemen aan meerdere tochten met de huifkar. De gidsen Jean-Pierre Yzermans, Sylvain Sleypen en Jos Steyvers gaven de tochtgenoten info over Stokkem en het Maasland.

Jos wees de toeristen op de vele vlaggen in Stokkem. “We hebben uitleg gekregen over waarom de Maas een zomerdijk en winterdijk heeft”, zegt Quinten Drossaert. “We zijn zelfs dwars door een waterkeringsmuur gestapt.” Zoë Drossaert vond de kudde Poolse konikpaarden op de Maasoever bijzonder. “Konik betekent ‘klein’ in het Pools. Het zijn ook kleine paarden die langs de Maas grazen. Dat we de uitkijktoren langs de Maas mochten beklimmen, was ook bijzonder. Je kon de Nederlandse dorpen langs de Maas vanuit de hoogte zien.”

“We hebben zelfs een tussenstop gemaakt om een rietvlechter in actie te bezoeken”, zegt Leliane Coenen. “Het is altijd leuk de rietvlechtnijverheid te aanschouwen. In een huifkar Stokkem verkennen, was een boeiende belevenis. Een gids op zo’n toch brengt altijd dat tikkeltje extra.” mmd