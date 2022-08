Siamese tweeling met gefuseerde hersenen succesvol gescheiden: “Één van de meest complexe operaties ooit”

Een medisch team van ruim honderd artsen en verpleegkundigen heeft in een ziekenhuis in het Braziliaanse Rio de Janeiro een van meest complexe scheidingen ooit van een Siamese tweeling tot een goed einde gebracht. De vier jaar oude tweelingbroers Bernardo en Arthur Lima zaten al heel hun leven met hun hoofden aan elkaar verbonden en deelden vitale verbindingen in de hersenen.

Zo’n tweeënhalf jaar geleden reisden de ouders van Bernardo en Arthur Lima vanuit het hoge noorden van Brazilië, in de Amazone, naar grootstad Rio de Janeiro, in de hoop dat het gespecialiseerde Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer hun Siamese tweeling van elkaar kon scheiden.

Maar ook daar kregen ze aanvankelijk te horen dat er weinig kans zou zijn op succes. Bernardo en Arthur waren immers crianopagus-tweeling, wat betekent dat ze met het hoofd aan elkaar verbonden waren. In dit geval deelden de jongens ook nog eens vitale aderen in de hersenen, wat een operatie uiterst complex en zeker niet zonder gevaar maakte.

Zeven operaties

Maar de Braziliaanse instelling schakelde de hulp en expertise in van kinderchirurg Noor Ul Owase Jeelani van het Britse Great Ormond Street Hospital. Jeelani staat ook aan het hoofd van Gemini Untwined, een liefdadigheidsinstelling die geld inzamelt voor onderzoek naar en operatie van broers en zussen die via het hoofd aan elkaar verbonden zijn.

Onder leiding van dokter Jeelani en Gabriel Mufarrej, kinderchirurg in het ziekenhuis in Rio, ondergingen de jongens zeven operaties, waaraan bijna honderd verplegers en artsen aan meewerkten. Alleen al de twee laatste operaties namen 33 uur in beslag. De operaties werden ook maandenlang voorbereid en allerhande technieken werden uitgeprobeerd, onder meer met behulp van virtual reality.

Bernardo en Lima na een van de eerdere ingrepen. — © Gemini Untwined

Lange revalidatie

Met succes, want na “één van de meest complexe scheidingsprocessen die ooit zijn voltooid”, kunnen Bernardo en Arthur nu beginnen aan een nieuw leven. Maar eerst zullen ze nog minstens een aantal maanden moeten revalideren in het ziekenhuis, waar ze goed herstellen.

In een eerste fase na de scheiding gingen de bloeddruk en hartslag van beide jongens “door het dak”, wat gebruikelijk is na dit soort ingrepen. Maar de verlossing volgde helemaal toen de broers vier dagen na de scheiding elkaars handen vastpakten, een vertederend beeld.

De verlossing volgde helemaal toen de broers Bernardo (links) en Arthur vier dagen na de scheiding elkaars handen vastpakten, een vertederend beeld. — © Gemini Untwined

Dokter Jeelani zei dat hij “absoluut kapot” was na de 27-uur durende operatie, waarin hij slechts vier pauzes van 15 minuten nam om te eten en te drinken. Maar het was “geweldig” om nadien te zien hoe de familie nadien “in de wolken” was. “Er waren veel tranen en knuffels”, zei hij. “Het was geweldig om hen op deze reis te kunnen helpen.”

50 craniopagus-tweelingen per jaar

Volgens cijfers van Gemini Untwined resulteert één op de 60.000 geboorten in een Siamese tweeling. Slechts 5% hiervan is verbonden aan het hoofd, de zogenaamde craniopagus-kinderen. Naar schatting worden er wereldwijd elk jaar ongeveer vijftig van dergelijke tweelingen geboren. Slechts vijftien van hen overleven de eerste maand na de geboorte.

Met de huidige technologieën, die Gemini Untwined toegankelijker wil maken, zou ongeveer de helft van deze gevallen in aanmerking komen voor een succesvolle chirurgische scheiding.