Oude beelden van feestende prins William en Kate Middleton gaan viraal op Tiktok

Op Tiktok gaan sinds kort oude foto’s van prins William en Kate Middleton viraal. De beelden, daterend van begin jaren 2000, tonen hoe de jonge royals uit de bol gaan op de dansvloer en vervolgens in een taxi stappen. Een opmerkelijk contrast met hoe we het stijlvolle koppel nu kennen, al kan dat miljoenen kijkers niet deren. Velen kunnen de herkenbaarheid van de beelden immers wel smaken. “Koppels die samen feesten, blijven bij elkaar”, klinkt het onder meer in de reacties.