Zulte Waregem vindt Spaanse versterking in Polen

De transfer hing al een tijdje in de lucht. Zo postte Ramirez vrijdag nog een story op zijn Instagram-pagina waaruit bleek dat hij onderweg was naar België. Afgelopen weekend legde hij ook al zijn medische testen af, waarna er maandag ook een finaal akkoord met Essevee gevonden werd en hij zijn handtekening zette dat hem al zeker tot 2024 aan de club bindt.

Ramirez is een jeugdproduct van Real Madrid, maar kon bij de Koninklijke nooit doorbreken in het eerste elftal. Ook bij Valencia en Getafe schopte hij het nooit tot in de hoofdmacht, waarna hij zijn geluk in Polen ging beproeven. Daar ging het hem wel voor de wind. Hij speelde er voor Stomil, LKS Lodz en Lech Poznan en was in 92 wedstrijden in de Ekstraklasa goed voor 17 goals en 17 assists. Ook heeft hij een Europa League-campagne met Lech Poznan op zijn palmares staan.

Met de komst van Ramirez voegt Essevee nog een extra profiel toe aan zijn spelerskern. Een ‘10’ had het na het vertrek van Omar Govea immers niet meer in de kern zitten.