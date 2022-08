Volkskunstgroep De Passerelle Lanklaar maakt kunstige mandjes uit riet

Dilsen-Stokkem

Volkskunstgroep De Passerelle Lanklaar ging afgelopen weekend de volkscultuur opzoeken in Stokkem, de mandenmakersstad bij uitstek. “We hebben de leden van de volkskunstgroep eens aan het werk gezet”, grapt Jan Braun van de zustervereniging Weg bei Os. “Een mand zelf maken is ook volkskunst.”

Mandenmaker Frans Davids leerde de leden van De Passerelle eerst omgaan met riet en wissen. “We hebben die wissen eerst natgemaakt en daarna konden we de stengels beter plooien”, vertelt Leo Flipkens. “Niet te geloven dat die dingen zomaar langs de oevers van de Maas groeien. We hebben eerst aandachtig geluisterd naar Frans Davids en daarna zijn we aan de slag gegaan.”

“Wissen vlechten is best plezant, maar we zijn er niet mee opgegroeid”, zegt Jan Boonen. “Als je eenmaal weet hoe het moet, is het gemakkelijk. Ik heb een mand gemaakt met een hoogte van 15 centimeter. Frans leerde me hoe ik een mooie rand kan maken als afwerking van mijn schattig mandje. Ik ben fier op mijn mand, ook al is die niet helemaal recht en volgens de normen van de kunst. Ik ga mijn rieten mand een plek geven in mijn huiskamer. Omdat ik ze zelf gemaakt heb, waardeer ik mijn kunstwerk. Zo een mand maken is een leuke groepsactiviteit.” mmd