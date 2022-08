Vakantiegangers KVG krijgen luchtdoop en varen in speedboot

Bree

Leerkracht Patricia Willems organiseert al dertig jaar integratievakanties voor mensen met en zonder beperking met KVG Limburg. Voor het eerst was ze op kamp in haar eigen Sint-Augustinusinstituut. “We proberen altijd activiteiten te voorzien waarvan iedereen denkt dat ze onmogelijk zijn voor onze gasten”, zegt Patricia. “Dankzij de helpende handen van de waterskiclub van het Eilandje in Neeroeteren en twee piloten van de vliegclub in Zwartberg hebben alle vakantiegangers de kans gehad om in een speedboot te varen en een luchtdoop mee te maken. Een onvergetelijke ervaring.” pabr