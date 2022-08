Stefan Peters brengt kunstwerken tot leven tijdens Harlindis en Relindiskunstroute

Maaseik

Vorig weekend gaf Stefan Peters voor het eerst twee performances in zijn expositieruimte, een onderdeel van de Harlindis en Relindiskunstroute. Het publiek keek met open mond hoe Stefan, begeleid door meeslepende elektronische muziek, in nauwelijks één uur met beperkte kleuren en enkele penselen een van zijn bekende surrealistische, bijna abstracte landschappen schilderde. Met lijnen en borstelstreken tovert Peters bergen en valleien tevoorschijn, net als vluchtende wolken en glinsterende rivieren. “Ik heb dit eerst uitgetest bij mijn ouders, maar de reacties van dit publiek waren zo enthousiast, vooral over het verrassende einde, dat ik ernaar uitkijk om dit weer te doen”, zegt de kunstenaar tevreden. roma

Stefan Peters herhaalt zijn performance op 13 en 14 augustus. Reserveer tijdig bij info@stefanpeters.be. Meer info: www.harlindisrelindis.be