Kasteelfeesten zorgen voor middeleeuws plezier met spelen, kampement schildknapenschool

Oudsbergen

De Commanderij in Gruitrode kreeg het voorbije weekend heel wat bezoekers over de vloer tijdens de kasteelfeesten. “Na enkele jaren van corona mag het weer”, zeggen de organisatoren van Villa Imago. Zij zorgden voor middeleeuwse spelen, een kampement met activiteiten, schutterijen en bier- en eetstandjes. “Optredens op het binnenplein, muziek en natuurlijk de kasteelbezoeken zijn onze toppers. Het middeleeuws kampement trekt de jeugd aan. Via een tijdelijk ponton kan je over de kasteelgracht het ridderkamp binnen.” Riddertje Nico sloeg er zijn slag bij de kruisvaarders, hij proefde van de Soete Bruydskoek, schoot er met pijl en boog en kreeg les in de schildknapenschool. rdr