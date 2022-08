Belgian Lion Vrenz Bleijenbergh officieel van Oostende

Vrenz Bleijenbergh is officieel van Oostende. De 21-jarige en 2m11 grote Belgian Lion tekende een contract bij de kustploeg. Bleijenbergh hoopte op de NBA maar kreeg na de Summer League bij Phoenix Suns of een andere ploeg geen contract. “Er waren aanbiedingen van Europese clubs. Ik wil me nu eerst bewijzen bij kampioen Oostende. Ik geef mijn NBA-droom echter niet op,” aldus nog Bleijenbergh, die voor één jaar tekende met een optie op een extra seizoen.

Oostende heeft al van in de jaren tachtig een band met Antwerpse toppers. Onder meer Tony Van den Bosch, Eddy Lenaerts, Eddy Mens, Jurgen Van Meerbeeck, Yvan Verbeckt, Ronny en Paul Bayer, Senne Geukens, Jef Van der Jonckeyd, Jean-Marc Mwema en Vincent Kesteloot passeerden de revue bij de recordkampioen. De jongste Sinjoor die een contract ondertekende bij Oostende is Vrenz Bleijenbergh. Van zijn 4de tot zijn 20ste was hij bij Telenet Giants Antwerp aangesloten. Vorig seizoen zette het toptalent, nadat hij in de zomer van 2021 niet werd gedraft voor de NBA, dan de stap naar het buitenland. Hij trok naar Real Betis waar hij na een coacheswissel op een zijspoor geraakte. In april was hij een maand aan de slag bij de Windy City Bulls (opleidingsploeg van Chicago Bulls) en in de NBA G-League.

Aanbiedingen uit Duitsland en Spanje

Vrenz Bleijenbergh gaf zijn NBA-droom echter niet op en werd in de selectie van de Las Vegas NBA Summer League en bij Phoenix Suns opgenomen. Een contract in de NBA was echter niet aan de orde en daarom richtte Vrenz Bleijenbergh zich opnieuw op de Europese markt. “Er waren aanbiedingen van onder meer Alba Berlijn (Duitsland) en Fuenlabrada (Spanje). In het buitenland is het financieel tevens veel beter, soms zelfs dubbel van wat Oostende geeft. Maar mijn prioriteit is nu dat ik in een goede omkadering zit, met een goede coach (Dario Gjergja, red.), minuten kan maken en me gelukkig voel. Oostende is een ploeg die trofeeën wint en uitkomt in de Champions League. Familiaal lijkt het me ook beter om nog wat te wachten op een nieuwe uitdaging in het buitenland. Eerst me in België en in het bijzonder bij Oostende bewijzen lijkt me de beste keuze.”

Het Belgisch toptalent is momenteel met de Belgian Lions op stage in Finland en dit als voorbereiding op de twee WK-kwalificatiewedstrijden, 25 (Groot-Brittannië, mons.arena) en 28 augustus (in Griekenland) en het EK (1-18 september) in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië.