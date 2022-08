Gezocht: jonge mensen die moeite hebben om een hypothecaire lening te krijgen

Hasselt

Jongeren die tegenwoordig een hypothecaire lening willen van een bank om een woning te kopen, moeten gemiddeld al bijna 57.000 euro aan eigen middelen ophoesten. Is een eigen woning steeds minder bereikbaar voor jongeren? Wij zijn op zoek naar jonge koppels of alleenstaanden die een eigen huis willen kopen, maar er niet of heel moeilijk in slagen om een lening te bemachtigen bij de bank. Wij willen je contacteren voor een artikel in de krant.