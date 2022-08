KMI kondigt code geel af voor hitte in meerdere provincies: “Neem voorzorgen tijdens deze hittepiek”

Amper zijn we bekomen van de extreme hitte van twee weken geleden of de temperaturen gaan opnieuw fors de hoogte in. Dinsdag voorspelt het KMI 29 graden, woensdag 32 graden en donderdag 29 graden. Lokaal kan het nog warmer worden dan wat de voorspellingen zeggen, dus vaardigt het KMI code geel uit voor de hitte.

“Woensdag bereiken of overschrijden de temperaturen in een significatief deel van verscheidene provincies – en zeer lokaal ook elders – 32 graden”, aldus het KMI. “Vooral in de provincie Luxemburg is dat ook donderdag nog het geval. Neem uw voorzorgen tijdens deze hittepiek.”

Bij die temperaturen is het volgens het KMI bijvoorbeeld beter om wat meer te drinken en niet meer dan nodig in rechtstreeks zonlicht te vertoeven. Dat geldt zeker voor oudere en zwakkere mensen, maar voor ieder van ons kan het een verschil maken. “Wees waakzaam”, aldus het KMI.