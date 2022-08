KSA Meisjes Wellen genieten van topkamp in Tsjechië

Wellen

Eén keer om de vier jaar gaan de KSA Meisjes Wellen op buitenlands kamp met de twee oudste leeftijdsgroepen en alle leiding. De Jimmers (eerste en tweede middelbaar) en de Simmers (derde tot en met vijfde middelbaar) waren maar wat blij dat het dit jaar hun beurt was. Zij trokken in juli naar Tsjechië.

Er stond onder meer een tweedaagse naar de hoofdstad Praag op het programma. “Daar gingen we raften en hebben we Fort Boyard gespeeld”, klinkt het. “En natuurlijk mocht een bezoekje aan de wereldberoemde Lennon-wall niet ontbreken.” Naast Praag was er onder andere een bezoek aan het concentratiekamp in Terezin gepland. “Maar ook op de kampplaats zelf was het fijn. We zijn ook een aantal keer gaan zwemmen in het meer. Alles is prima verlopen. We hebben er een topkamp met een topervaring opzitten. We kijken nu al uit naar het volgende buitenlands kamp binnen vier jaar.” rudc