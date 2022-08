Kinderen beleven vier weken lang dolle pret bij speelpleinwerking Flip Flap

Kortessem

Tijdens de maand juli hebben de animatoren van speelpleinwerking Flip Flap in Kortessem hun uiterste best gedaan om alle kinderen een geweldige tijd te bezorgen. Naast water-, en bosspelen, knutselen en koken waren er nog heel wat andere leuke activiteiten. Elke week werd afgesloten met een toffe uitstap. Zo lieten de kinderen de schoenen thuis en gingen naar het blotevoetenpad in Zutendaal, ontdekten ze oude ambachten in Bokrijk en als kers op de taart sloten ze het seizoen af met een tripje naar Walibi. Zo beleefden de 85 deelnemers vier weken lang dolle pret.(rapo)