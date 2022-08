Buren Joden- en Prins Bisschoppenstraat houden eerste buurtbarbecue

Sint-Truiden

Het heeft erg veel moeite gekost, maar eindelijk was het een feit: het buurtcomité van de Joden- en Prins Bisschoppenstraat kon voor de eerste keer een buurtbarbecue organiseren. “Wij zijn er als buurtcomité in geslaagd onze eerste barbecue te organiseren”, zegt Jan Eraerts, de kersverse voorzitter van het buurtcomité. “Tot nu toe was het nog niet gelukt omdat we geen geschikte locatie vonden. Gelukkig kregen we steun van het GO!-onderwijs. Zijn stelden hun cafetaria en binnenplaats ter beschikking waar we de 75 buurtbewoners konden ontvangen. Stefan Elen zorgde voor de muzikale noot en de wijkpolitie kwam langs en stelde geen overlast vast. Het was dus een succes. Het bestuur heeft nu al beslist dat het zeker een vervolg krijgt.” jcr