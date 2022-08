De bewoners van de Achterstraat in Wijchmaal protesteerden in 2011 al tegen het plan van afbraakbedrijf De Coster om zijn steenbreker te verhuizen. — © GVB

Peer

Steenbrekerij De Coster in Wijchmaal vraagt een bijstelling aan van de voorwaarden in de omgevingsvergunning. Zo wil het bedrijf de bepalingen rond een afscherming en overkapping laten schrappen. Tot 13 augustus loopt het openbaar onderzoek maar buurtbewoners dienen talrijke bezwaren in.