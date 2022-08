Kinderen leren circusacts en maken huifkartocht bij ‘large’ editie van speelpleinwerking Bounce

Heers

Vorige week was een speciale week voor de kinderen die kwamen spelen bij speelpleinwerking Bounce. “Door de jaarlijkse zomersluiting van buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje konden de kinderen de hele dag komen spelen en stonden er allerlei coole activiteiten op het programma”, vertelt deskundige van Welzijn Kevin Swennen.

Op maandag leerden de kinderen circusacts, dinsdag maakten ze klikbuttons. “Woensdag mocht iedereen zich uitleven op een djembé, donderdag werden ze getatoeëerd en vrijdag maakten ze een lange huifkartocht”, vertelt Swennen. “We noemen deze week dan ook ‘Bounce Large’. In de maand juli waren er gemiddeld twaalf kinderen per dag aanwezig, maar tijdens Large was er een sterke toename zichtbaar.”

Bij speelpleinwerking Bounce is iedereen welkom. “We zijn er voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar”, zegt hoofdmonitor Elien Smets. “Kinderen die nog te klein zijn, kunnen terecht in het Kleuternestje. We bieden de kinderen zo veel mogelijk speelmogelijkheden aan, maar we geven hen ook keuzevrijheid en recht op rust. Elke week werken we rond een bepaald thema. Ons team bestaat uit negen monitoren die elke dag klaarstaan om de kinderen te begeleiden. Inschrijven kan nog altijd, daarvoor contacteer je best de dienst Welzijn.” frmi

© frmi

© frmi