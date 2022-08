Pukkelpop vervoert containers via binnenvaart naar festivalweide

Pukkelpop en de Vlaamse Waterweg nv werken dit jaar voor de zesde keer samen om festivalmateriaal over de waterweg naar de Pukkelpop-weide in Kiewit te vervoeren. Voor deze 35ste editie van Pukkelpop gaat het om decoratieve containers.

Het is de zesde samenwerking tussen Pukkelpop en de Vlaamse Waterweg. Na backstagemateriaal in 2015, containers in 2016 en 2018, het hoofdpodium in 2017 en decoratieve containers in 2019 worden dit jaar opnieuw containers via de binnenvaart vervoerd. Het gaat om lege, decoratieve containers die worden gebruikt op de Booth-site om video-animaties te tonen.

“Dit jaar worden opnieuw decoratieve containers per schip aangevoerd, een slimme en duurzame vervoerskeuze. Hét logische alternatief voor vervoer via de weg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “De mobiliteit van de toekomst zal duurzaam zijn, of niet zijn.”

De containers zijn in Antwerpen via kaai 524 van Eurosports op een binnenschip geladen, waarna het schip richting Haven Genk vertrok met 28 containers aan boord. Daar werden ze maandag gelost, waarna de containers naar de festivalweide vervoerd worden. Pukkelpop wil ieder jaar herbekijken welk materiaal via de binnenvaart getransporteerd kan worden. Voor ander materiaal beschikt Pukkelpop zelf nog over een omvangrijk depot aan de festivalsite.

“We nemen met Pukkelpop heel wat initiatieven om de ecologische voetafdruk van het festival te verkleinen, en de algemene bewustwording te ondersteunen. Daar draagt dit initiatief zeker aan bij”, vertelt Pukkelpopwoordvoerder Frederik Luyten. “Alleen al door het materiaal voor de opbouw via containers over de waterwegen te laten vervoeren, houden we 15 vrachtwagens van de weg.”

De samenwerking met Pukkelpop vormt een mooie promotie van de binnenvaart en het vervoer over water, zegt Heike Ulburghs, general manager van Haven Genk. De samenwerking met Pukkelpop is vooral op gericht om bedrijven bewust te maken van de waterwegen.

Vlaanderen wil tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer minimaal op 20 procent brengen. Vandaag ligt dat aandeel op 14 procent.

“Dat doen we onder andere door te investeren in onze waterwegen, maar ook samen met bedrijven te investeren in de aanleg van kaaimuren”, gaat minister Peeters verder. “Daarmee willen we ondernemers ertoe aanzetten om meer gebruik te maken van de binnenvaart, waarvan nu meer dan de helft via het Albertkanaal gebeurt.”