Meer dan 120 deelnemers lopen mee tijdens zomerjogging in Kanne

Riemst

Met 120 voorinschrijvingen en enkele tientallen inschrijvingen zondagmorgen zelf was de zomerjogging van de gemeentelijke sportdienst weer een succes. De jogging vond dit keer plaats in en rond Kanne, met als centrale start- en aankomstplaats herberg De Sjötter.

Sportfunctionaris Jos Meers was al van 6 uur ’s ochtends in de weer met de voorbereiding van de drie wandel- en joggingroutes. Samen met collega Els Vandenbosch oogstte hij van de deelnemers heel wat lof over het gevarieerde parcours. “Een jogging middenin de zomer is zeker niet evident omdat nogal wat ‘vaste deelnemers’ met vakantie zijn”, zegt Meers. “Maar we mogen beslist niet klagen.” Ook nu weer kwamen de wandelaars en lopers uit de verre omgeving. Wendy (72) uit Maastricht is een van de ‘vaste klanten’ in Riemst. Ze kijkt nu al uit naar de jogging ‘Jèls Leup’ (Millen) op 14 augustus en naar de herfstjogging op 6 november in Genoelselderen. “Dan ben ik er ook weer bij”, lacht ze enthousiast. (eva)