Victoria en David Beckham stralen in bijpassende outfits

Het Britse showbizzkoppel Victoria en David Beckham is over de jaren heen uitgegroeid tot een uiterst stijlvol echtpaar. Zelfs als ze anno 2022 verschijnen in matchy outfits ziet het er niet knullig of fout uit, maar net heel glamoureus. Dat bewezen ze afgelopen weekend in het koraalrood.

“Ik heb David weer eens geïnspireerd”, grapte Victoria Beckham in het bijschrift van de vakantiefoto op Instagram. Daarop dragen ze beiden een koraalkleurige outfit. De ontwerpster is te zien in een stippenjurk in de kleur, de ex-voetballer in een polo in bijna exact dezelfde tint.

De Beckhams verschijnen wel vaker in looks die op elkaar afgestemd zijn, al is het totaalplaatje niet altijd een voltreffer. In 1999 verschenen ze zo beiden in een volledig lederen outfit. En in datzelfde jaar gingen ze ook voor bedenkelijke fuchsia outfits op hun trouwfeest. In de talkshow van James Cordon werd destijds zelfs de spot gedreven met hun matchy kleding. Tijdens de MTV movie awards in 2003 kozen ze dan weer voor witte outfits met wel erg veel bling.

De Beckhams in 1999 — © ISOPIX

© ISOPIX

In oktober vorig jaar blikte de voormalige Spice Girl tijdens The tonight show terug op haar stijlkeuzes van weleer. Ze zei aan presentator Jimmy Fallon dat zij en David in de begindagen van hun relatie “naïef” waren op het vlak van mode. Verleden tijd dus, zo blijkt uit deze koraalrode aanpak die jij en je partner met onze tips gemakkelijk én budgetvriendelijk kunnen kopiëren.

