Bestelwagen brandt uit in Maasmechelen, politie voert onderzoek

Een bestelwagen van de firma GP Constructie aan de Koning Albertlaan in Maasmechelen is maandagochtend om 2.30 uur uitgebrand. De politie Lanaken-Maasmechelen is een onderzoek gestart.

De brandweer Oost-Limburg was vanuit de kazerne van Maasmechelen snel ter plaatse en had de brand vlug onder controle. “We werden gewekt door een knetterend geluid en even later stonden zowel de politie als de brandweer hier”, zegt een overbuur.

“Onze camionette stond geladen met materiaal naast de werfkeet. Die is gelukkig gespaard gebleven”, zeggen de bouwvakkers die maandag op de bovenverdieping aan het werk zijn. “Wij tasten in het duister over de oorzaak van de brand.” Het voertuig stond op het trottoir voor een huis waar ook een stuk van de begroeiing in de vlammen opging. De politie Lanaken-Maasmechelen heeft de plaats afgezet en laat weten dat het onderzoek nog loopt. De firma beschikt over meerdere bestelwagens en kon maandag weer gewoon aan het werk. JTh

© Jos Thomassen