Toerist spot iets opmerkelijks: breidt De Lijn zijn diensten uit tot in Congo?

Het is niet alledaags dat je een bus van De Lijn tegenkomt in het buitenland, maar in de Democratische republiek Congo was er dus wel een te spotten. De Lijn verkoopt vaak afgedankte bussen, onder voorwaarde dat het logo van de bus wordt gehaald. Dat werd niet gedaan, waardoor het leek alsof de Vlaamse vervoersmaatschappij zijn diensten ook in Congo aanbood.