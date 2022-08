Gevonden kunstgebit in As terug bij eigenaar: “Uit de jaszak gevallen tijdens het fietsen”

As

Het teruggevonden kunstgebit langs café De Molen in As is terug bij de eigenaar. “Het is van een persoon uit Maaseik die zonet gebeld heeft. Uit een jaszak gevallen tijdens het fietsen.”

Vrijdag kon u nog lezen hoe een kunstgebit al twee weken lang voor heel wat commotie zorgt in café De Molen langs de Hoogstraat in Niel-bij-As. Een caféganger had het bovenstuk op het fietspad voor de kroeg gevonden. De zoektocht naar de eigenaar via de sociale media leverde niets op. “Na het artikel in de krant heeft nu een man uit Dorne bij Maaseik gebeld. Het gebit is van zijn vrouw. Tijdens het fietsen is het uit de jas gevallen en zo op het fietspad terechtgekomen. Meer wou hij er niet over kwijt”, vertelt café-uitbaatster Mia Haumont (74). De vrouw die binnenkort haar kroeg definitief sluit, ontving de voorbije dagen heel wat telefoontjes. “Van vrienden, familie en flauwe grappenmakers. Schrijf er maar niet te veel over. Het is goed geweest.”