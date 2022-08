Antidieetspecialiste Celien tipt hoe je kan vermijden om ’s avonds overdreven te snacken in de zetel

Een hele zomer lang helpt ze ons afkicken van diëten en gidst ze ons naar een betere relatie met ons lijf én met voeding: antidieet-diëtiste Celien Rombouts. Vandaag beantwoordt ze de vraag van Marieke (37): “Ik ben zo goed bezig met mijn dieet. Ik kan me er een hele dag goed aan houden en dan kom ik ’s avonds thuis na een lange dag hard werken, is er de avondrush met de kinderen, plof ik in de zetel en ... duik ik toch in de snoepkast en stop ik mezelf vol met junk. Wat kan ik doen?”