Engelse speelsters vallen al zingend en dansend persconferentie van eigen coach binnen, na behalen van Europese beker

“It’s Coming Home!” Vorig jaar tijdens Euro 2020 klonk het een maand lang uit de kelen van de Engelse fans, om uiteindelijk hun ploeg op pijnlijke wijze te zien sneuvelen tegen Italië in eigen Wembley. Maar een jaar na de desillusie bij het mannelijke Engelse elftal, zorgden de vrouwen zondagavond voor eerherstel door de Europese beker wél naar huis te brengen. De manier waarop de Engelse speelsters na de wedstrijd de persconferentie van hun coach kaapten was dan ook even begrijpelijk als vermakelijk.