Primeur in krokettenland: de krabkroket

Jean sur Mer, de Ekerse Foodtruckpionier en cateraar, komt met een absolute primeur: de noordzeekrabkroket. Raar dat nooit iemand ermee is begonnen, want de reacties zijn veelbelovend: gewoon iedereen wil ze.

“We zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwigheden in de viswereld”, zeg Jan Kegels. “Zo zocht ik al even naar vlees van de noordzeekrab. Stefan, een Nederlandse visser waarmee we vaak samenwerken, had me op dat idee gebracht.”

“Via de contacten van ons duurzaamheidslabel MSC kwam ik bij een Britse firma, die het vlees na vangst van de diertjes in fuiken, semi-ambachtelijk verwerkt. Veertig procent is handwerk, de rest gebeurt machinaal.”

Jean sur Mer gebruikt vooral het gave, witte vlees uit de scharen, klauwen en pootjes. De rest van het vlees werd gebruikt in andere toepassingen zoals krabpasteitjes en krabkoekjes. Hoe ook, het krabvlees wordt niet gepasteuriseerd, maar onmiddellijk ingevroren en daarna door Jean sur Mer verwerkt. “Daardoor houden we de keten kort en heeft de krab een ziltere smaak”, legt Jan Kegels uit.

Basis ligt op ons strand

Toch is de basis van de noordzeekroket te vinden aan deze kant van de Noordzee. “We gebruiken bouillon van de zwem- of strandkrabbetjes die iedere kustganger ooit in zijn of haar emmertje heeft opgevist. Het vlees wordt later toegevoegd tot 33% van het gewicht van de kroket.”

De krabkroketten. — © Joris Herregods

Restaurants reageren enthousiast op de creatie van de jongens van Jean sur Mer, Peter Vlyminck en Jan Kegels. “Omdat het nooit op een menukaart stond, springt het in het oog. Wij vinden dat het een mooi duo kan worden: de garnaalkroket samen met een krabkroket, beter dan de combinatie kaas- en garnaalkroket”, lacht Jan.

De kroketten zijn te koop in het Harbor Café op de Groenplaats of in de Jean sur Mer Shop in het winkelcentrum patio Donk à 3,50 euro per stuk van 80 gram. Bereid kosten zowel garnaal- als krabkroket 8 euro. Mogelijk kom je een levende (verklede) krab tegen op de Groenplaats. Dat beestje geeft je zeker een korting op je eerste aankoop.

www.jeansurmer.be , Harbor Café Groenplaats 15 Antwerpen, elke dag van 12 tot 21u.