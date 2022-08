GEPROEFD. Balena is La Posta 2.0: molto Italiano met Franse touch waardoor de lat nóg hoger ligt

La Posta was jarenlang een van de populairste restaurants van Genk. Vandaag is op dezelfde plek Balena gevestigd, waar de lat iets hoger ligt. Nog altijd molto Italiano, maar met een Franse touch. Maar reserveer je bij Balena voor de grote gastronomie?

Paolo Conte, Eros Ramazzotti en Umberto Tozzi op de achtergrond, dan hoef je niet richting keuken te kijken om te beseffen dat Italië op je bord komt. Geen verrassing, maar we waren toch benieuwd naar het soort keuken dat we zouden geserveerd krijgen. Chef Mathieu Polders (68) stond namelijk jaren achter het fornuis van De Klok in Zutendaal en kreeftenrestaurant Bellagio in Hasselt. Niet meteen mediterrane eetgelegenheden. Twee jaar geleden hielden hij en zijn vrouw Verina de horeca voor bekeken, maar toen Fabio Burgio kwam aankloppen om La Posta een nieuw leven te geven, kriebelde het weer.

© Karel Hemerijckx

Mathieu bleef trouw aan zijn culinair verleden en zette ook enkele bereidingen van kreeft en oester op de kaart, maar wij wilden vooral proeven hoe hij de Italiaanse manier van koken oppikte. Of had hij die al onder de knie? Wat het antwoord ook moge zijn, in Balena krijg je gerechten die in een trattoria in pakweg Modena niet zouden misstaan.

© Karel Hemerijckx

Wij kozen als voorgerecht tartare di Fossona Piemontese con burrata e pistacchio (20 euro). Gehakt van rauw rundvlees bestel je niet overal, omdat de versheid niet altijd gegarandeerd is, maar dit was een tartaar die we durven aanbevelen: supervers, zacht van smaakt en prima gekruid. Als hoofdgerecht viel de keuze op ossobucco met linguine (26 euro). Een portie voor foodies met een mijnwerkershonger, rijkelijke passata en lekker ‘draadjesvlees’ van kalfsschenkel. Aan sommige stukken zat iets te veel vet, maar dat deed niets af van de smaak.

Aan de overzijde verscheen eerst een bord polpo uit de oven (20 euro). Inktvis durft nogal eens moeilijk kauwbaar te zijn, maar dat bleek zeker niet het geval. Daarna kwam een zeetong meunière met krieltjes (39 euro) op tafel. Een mooi stuk vis voor een correcte prijs.

Conclusie: ga je naar Balena voor de grote gastronomie? Nee, dat niet. Maar wil je degelijke én betaalbare kost? Dat zeker. En we gaan zeker terug voor een kreeft uit het homarium, want alle borden met zo’n schaaldier zagen er lekker uit.

© Karel Hemerijckx

Waarom hier uit eten?

1. De uitgebreide wijnkaart is haast uitsluitend Italiaans, maar er is wel een mooi aanbod champagnes. Wij dronken een glas barbera d’asti van Cascina Valle Asinari en een glas montepulciano-sangiovese van Velenosi. Schoten in de roos.

2. Het interieur van La Posta kreeg een opvallende make-over. Er werd gekozen voor hedendaagse materialen, decorelementen, tafels en stoelen, maar Balena boette niet in aan sfeer, integendeel. Zaak met een fijne beleving.

© Karel Hemerijckx

3. Calogero Burgio werkte tot voor kort als barman in Le Pristine in Antwerpen. Hij bracht zijn knowhow mee naar Balena, waar hij wijnadvies geeft en achter een leuke toog cocktails shaket.

PraktischAdres

Vennestraat 185 in Genk

Open

di t.e.m. zo 12-17.30 uur (za geen lunch)

Info

www.balenaosteria.be089/20.83.82