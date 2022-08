Het populairste parfum ter wereld? Dior Sauvage wordt om de drie seconden verkocht, mede dankzij Johnny Depp

Als een geparfumeerde man je voorbijwandelt op straat is de kans groot dat hij Sauvage draagt. Het geurtje van Dior is volgens The business of fashion het meest verkochte ter wereld en overtroeft zelfs Coco Mademoisellevan Chanel, een razendpopulair vrouwenparfum.

Om de drie seconden. Zo snel schuift ergens ter wereld een flesje Sauvage-parfum van Dior over de toonbank. Het geurtje is volgens de officiële site een succesvolle creatie omdat het geïnspireerd is door wijd open vlaktes, een ozonblauwe lucht boven een rotsachtig landschap en witgloeiend onder de woestijnzon. “Een gedurfde compositie voor een authentieke en oprechte man”, zo staat er.

De man die het geurtje onafgebroken promoot sinds 2015? Acteur Johnny Depp, recent massaal aan de kant geschoven omdat zijn ex-vrouw Amber Heard hem betichtte van huishoudelijk geweld tijdens hun huwelijk. Bij het Franse modehuis Dior mocht hij blijven, al kreeg het wel klachten over hun uithangbord. Volgens een woordvoerder van de Britse organisatie Advertising standards authority gaat het in totaal over elf klachten waarin de klagers vinden dat Depp niet langer in de reclame zou mogen verschijnen.

Volgens Twitteraar John Pompliano is het zo klaar als een klontje waarom het luxelabel geen afstand deed van de Pirates of the Caribbean-ster: omdat hij het bedrijf schatrijk maakt. Een klein rekensommetje: het goedkoopste flesje Sauvage met 30 ml parfum kost 67 euro. In één dag zitten 86.400 seconden. Dat alleen al is goed voor een opbrengst van 1,9 miljoen euro per dag. Uiteraard kopen sommigen ook de duurdere flesjes van 60, 100 of 200 ml.

Toch is de populariteit van de geur niet alleen te wijten aan het filmster-effect. Moederbedrijf LVMH pompt heel veel geldt in haar cosmeticamerken. Vorig jaar alleen al werd bijna driehonderd miljoen dollar in die bedrijfstak geïnvesteerd, wat de verkoop duidelijk ten goede is gekomen.