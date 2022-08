We keken massaal naar de vrouwen: “Dit is de zomer waarin vrouwensport ook in de huiskamers groot werd”

Met gemiddeld meer dan een half miljoen kijkers per avond bleef de ‘vrouwenvariant’ van Vive le Vélo afgelopen week in het wiel van de Ronde van Frankrijk voor mannen. Tegelijk toonde ook het EK voetbal welke hoge ogen vrouwensport kan gooien. De zomer van 2022 zou weleens het ijkpunt kunnen worden waarnaar nog vaak verwezen zal worden als dé zomer waarin vrouwensport big werd, ook op tv. “Ik heb meteen gezegd dat we dit moesten doen. Maar in Nederland deden ze het niet.”